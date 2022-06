Mariana Rodríguez ha sido la última expulsada de ‘Supervivientes ’ y a pesar de no permanecer en el concurso está muy feliz. Disfrutar de las cosas cotidianas pone de buen humor a la exconcursante y nos deleita con un concierto bajo la ducha .

Es el “momento más esperado” de la venezolana, la cual no puede parar de repetir “Dios mío, agua caliente”, entre gritos de felicidad. También, ha destacado que “el agua no está salada” y no sabe ni por dónde comenzar a enjabonarse.