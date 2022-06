Nacho Palau atraviesa su momento más duro en 'SV' : "Hay un machaque contra mí"

Nacho Palau se ha quedado sin apoyos en 'Supervivientes'

El concursante no encaja con sus compañeros

"No me quiero ir", asegura

Nacho Palau no atraviesa su mejor momento en 'Supervivientes'. El ex de Miguel Bosé no logra encajar en el grupo y tras la marcha de Desy y Marta, ha perdido todos sus apoyos. El concursante se sinceraba con Ana Luque y le mostraba su descontento con el el resto de supervivientes. "Todo el mundo en contra y es mucha presión, estoy cansado. Yo me pasaré de egoísta pero vosotros ya…hay un machaque contra mí", se confesaba.

Poco después, Nacho recibía la visita sorpresa de su sobrino, al que también ponía al tanto de sus problemas de convivencia: "Me jode pero esto es un reality, a uno se lo tienen que quitar de encima. Yo no me quiero ir, que se vaya otro. Yo no me esperaba que iba a ser tan heavy. Me apetece llegar a casa cocinar, disfrutar de estar con mis hijos…", explicaba.

"Me pesa mucho el machaque, no he podido sacar mi parte…Solo he congeniado con Marta y con la Pompon", se desahogaba Nacho. "Cambia el chip porque ir de mala Hostia no te va a ayudar. Yo estoy muy orgulloso de lo que has hecho, no es fácil estar en una isla pasando penurias", le tranquilizaba Yago.

Nacho Palau se convierte en el concursante salvado por el público