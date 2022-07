Alejandro e Ignacio de Borbón luchan por el collar de líder en una histórica e impresionante Noria Infernal

Tanto el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' como el primo del Rey se han dejado la piel en la prueba. Tras una batalla de titanes histórica, el novio de Tania ha caído al agua otorgando la victoria a su contrincante. "Ha sido la prueba más dura a la que me he enfrentado aquí. Un aplauso para Alejandro porque es un titán. Me lo has hecho pasar muy mal ahí arriba. Le quiero dedicar esta victoria a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mis amigos. Os amo y os hecho mucho de menos", ha dicho el benjamín de la edición.