Las amargas lágrimas de Marta Peñate al ser 'pillada' comiendo un mango: "¡No he robado! ¡No soy una ladrona!"

Marta Peñate ha tenido la suerte de encontrarse un delicioso mango en Playa Paraíso. La concursante no dudó en devorarlo a espaldas de la organización, o al menos así lo creía ella. Una redactora del programa habló con la canaria y no dudó en preguntarle por la procedencia de la fruta tropical.

Muy preocupada, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompió a llorar. "Fui al baño, Sali del baño y lo vi. No me parece justo que me dejen sin recompensa por encontrarme un mango de mierda en mi hábitat. No lo enseñé para que no me lo quitaran, me estoy muriendo de hambre. Además, la mitad estaba podrido. Lo juro por mi mamá que no he entrado a robar en ningún sitio. No soy ninguna ladrona", aseguraba entre lágrimas.

La decisión de la organización

En 'Conexión Honduras', Marta le ha prometido a Carlos Sobera que no robó el alimento. "Soy patética, hago algo y me cogen, en el colegio me hacía una chuleta y me pillaban también. Pero no mentí, juro que ese mango me lo encontré. Sé que no me ha caído del cielo, pero yo no he entrado en ningún lado", dejaba claro.

"Hay más seguridad aquí que en la Casablanca, te soy sincera, si no robaría, y no robaría mangos, robaría galletas. Después estuve una hora haciendo como que buscaba leña para ver si me encontraba otro", cuenta la novia de Tony Spina.

Tras escuchar sus explicaciones, el presentador le comunicaba a Peñate la decisión de la organización: "La organización se cree tu versión de los hechos porque el mango ha podido caer hasta allí. No tenemos nada más que decir salvo que estás siendo una parásita extraordinaria", le ha felicitado Sobera.

