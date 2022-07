Los supervivientes se enfrentan a la verdad: del gran bajón de Anabel a las lágrimas de Nacho Palau

Nacho Palau se ha derrumbado al leer las palabras de la madre de Ignacio de Borbón . “Lo quiero un montón, no quiero que lo pase mal. Lo siento mucho, es muy buen chaval ”, ha respondido. Alejandro , por su parte, considera que las palabras que le ha dedicado Ana son desmedidas. “ He cogido confianza con él y pienso que se han malinterpretado las cosas ”, ha explicado.

Después de que Anabel escuchara de boca del oráculo que no sabía si sus cosas estaban en su casa de Canarias y que sus compañeros de 'Sálvame' no estaban orgullosos de ella, la sobrina de la Pantoja se ha derrumbado . Cuando ha podido encontrarse con Ana, la madre de Ignacio de Borbón, ha podido comprobar que las respuestas del oráculo eran una mera opinión. Algo que a Anabel y a Ana Luque les ha tranquilizado .

Los habitantes de 'Playa Parásito' han recibido la visita de Ana. Al principio no han identificado bien de quién se trataba esa misteriosa visita, aunque Kiko Matamoros no ha tardado en asegurar que se trataba de Ana, la madre de Ignacio de Borbón. Ambos se han alegrado de recibir esta visita y han hablado entre ellos de la buena relación que han tenido con su hijo. "Has sido un referente y un apoyo para él", le ha dicho Ana a Kiko Matamoros con respecto a Ignacio de Borbón. Por su parte, a Marta Peñate también le ha dedicado unas palabras: "Le has guiado, has estado mucho con él. Habéis tenido vuestras discusiones pero dentro de lo normal".