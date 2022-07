Lydia Lozano estalla contra Rocío Flores en plató: "¿A ti qué te pasa con Anabel?"

La nieta de Rocío Jurado ha querido aclarar que a ella no le pasa nada personal con la sobrina de Isabel Pantoja y que simplemente se limita a comentar su concurso. “ No sé qué te pasa con mi amiga Anabel porque siempre le das una caña… ”, le ha recriminado Lydia Lozano a Rocío Flores.

Entre risas Rocío Flores ha explicado su opinión sobre Anabel Pantoja . “ Lo voy a dejar claro porque viene de donde viene, Lydia… ”, ha dejado caer refiriéndose al programa ‘Sálvame’. “Me parece que lo está haciendo brutal en cuanto a supervivencia y superación ”, ha señalado Rocío Flores sobre el concurso de Anabel. Pero luego ha atacado a la pareja que ha formado la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen Pereira : “No me la creo”, ha confesado Rocío Flores.

“Debo de ser la única”, ha comentado. “Pero yo no veo ni amor ni pasión ni nada”, ha añadido. Además, ha querido resaltar un comentario que ha hecho Anabel sobre las relaciones de pareja. “Yo cuando empiezo con una persona es para acabar con ella”, ha dicho Anabel en Honduras refiriéndose a Yulen. “Me vais a decir que eso no es una indirecta a Omar”, ha sentenciado Rocío Flores.