Anabel da 'carpetazo' a Omar Sánchez en directo: "Estoy muy pillada por Yulen"

Anabel Pantoja habla sobre Omar Sánchez después de escuchar a Yulen opinar sobre él

La superviviente piensa que no se tiene que justificar por nada de lo que ha hecho pero que tampoco quiere hacer daño a nadie

Anabel Pantoja ha hablado sobre su ex pareja Omar Sánchez después de escuchar a Yulen opinar sobre él. "Ya hablaremos cuando salgamos", ha comenzado diciendo la superviviente sobre el que todavía es su marido.

"La cosa ha salido así. A mi no me gusta hacer daño a nadie", ha dicho Anabel sobre la situación en la que se encuentra con Omar Sánchez. Además, ha hecho un repaso por su concurso y ha explicado por qué ha actuado así: "Yo entré aquí como entré, tampoco tengo que estar justificándome de nada", ha comentado. Y ha añadido: "Si que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada". Anabel ha asegurado que no cambiaría lo que tiene con Yulen

Ion ha sido directo con su pregunta: "¿A ti te da pena Omar?". A lo que la superviviente ha contestado: "No voy a hablar de este tema. Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años". Y ha añadido: "No me puede dar pena una persona a la que he querido".

Anabel ha confesado que cierra la puerta a su relación con Omar. "Sería muy cínico volver y llamarlo por teléfono y decirle...", ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja. Una frase que ha incomodado un poco a Yulen: "A mi no me haría mucha gracia", ha dicho con una risa nerviosa. Lo que sí ha querido dejar claro Anabel es que le gustaría tener a Omar en su vida de "alguna forma".

Yulen opina sobre Omar Sánchez: "A mi ni me va ni me viene"

Marta Peñate ha vuelto a hacer una de sus míticas entrevistas a los supervivientes. Esta vez ha sido el turno de Yulen, al que le ha preguntado por la ex pareja de Anabel Pantoja, Omar Sánchez. "¿Te sientes mal? ¿Te da pena Omar?", le ha preguntado. A lo que el esgrimista ha respondido que no. "A mí Omar ni me va ni me viene", ha comentado Yulen.