Lara Álvarez consuela a Ana Luque tras derrumbarse en la prueba de recompensa

"No tengo muchas fuerzas", ha comenzado diciendo Ana. Y ha añadido: "Estoy desconcentrada y no estoy haciendo las pruebas como las hacía antes". La concursante asegura sentirse "impotente" y no ha podido contener las lágrimas. "Antes las hacía bien y ahora no sé qué me está pasando", ha dicho angustiada.