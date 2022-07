La emotiva carta de despedida de Yulen a Anabel: "Nadie me ha hecho sentir como tú"

La sobrina de Isabel Pantoja se enfrentaba a su primera noche sin Yulen cuando su compañero Alejandro Nieto ha sacado de su chaqueta una carta que estaba dirigida a Anabel y escrita por el esgrimista. Una sorpresa que ha dejado sorprendida a Anabel y que le ha dibujado una sonrisa permanente. " No tengo palabras suficientes para decirte todo lo que me has hecho vivir estos tres meses ", ha comenzado dedicándole Yulen.

Anabel se ha emocionado al comenzar al leer la carta por las palabras tan bonitas y emotivas que le estaba dedicando su novio. "Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir cómo tú lo has hecho", ha confesado el esgrimista. Además, la ha envuelto en piropos: "Eres una persona única, con un corazón que no te cabe en el pecho. Yo ya he ganado el premio teniéndote a ti", le ha dicho. "Tenemos una vida juntos por delante para ser felices", ha añadido. Y ha concluido diciéndole: "Nuestra nueva vida empieza ya".