Imágenes inéditas: así fue la intensa y lacrimógena despedida definitiva de Anabel Pantoja y Yulen Pereira entre promesas

Después de consolarla y convencerla de que no se arrepentía de nada de lo que habían vivido juntos, Yulen le recordaba todos los planes que tienen pendientes cuando finalice el concurso: “Nos vamos a ir, va a estar todo bien fuera , está todo perfecto”.

A punto estaban de separarse definitivamente cuando la sobrina de Isabel decidía darle un último mensaje claro: “Lo más importante, entre tú y yo. Tú me esperas allí como me ibas a esperar. Me quedo con todo lo que hemos hablado. ¿Me lo prometes?”. “Quédate con eso y más”, le respondía él de lo más convencido. Fue entonces cuando el llanto de la superviviente ya era desconsolado.