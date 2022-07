El concierto de Yulen Pereira en la ducha tras salir de 'Supervivientes': "¡El agua está marrón!"

Yulen Pereira ha sido la último expulsado de ‘Supervivientes’ y a pesar de no permanecer en el concurso está muy feliz. El esgrimista ha gozado de su primera ducha y no ha dudado en mostrar su alegría nada más entrar al baño. " ¡Vamos a la ducha! ", ha cantado mientras se acercaba al momento más satisfactorio de los concursantes después de salir de la isla.

"¡Esto es como agua bendita!", ha expresado mientras comenzaba a caer el agua en su pelo. El ex superviviente ha hecho una mención especial al agua que caía de la ducha: "Está calentita, calentita...". Además, Yulen se ha sentido muy bien al quitarse la "roña" de encima y ha hecho una gran confesión: "Ha habido semanas que no me he duchado".