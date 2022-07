Merchi Bernal, la madre de Anabel Pantoja, arremete contra Kiko Matamoros: "Todo el concurso acostado"

Mercedes Bernal , más conocida como Merchi, no puede acudir a los platós de televisión a defender a su hija, Anabel Pantoja, porque se encuentra en pleno proceso de recuperación de una operación de rodilla. Pero eso no le impide dar su opinión a través de su cuenta de Instagram mientras sigue 'Supervivientes 2022' desde casa. Así, ha arremetido en sus historias contra Kiko Matamoros por criticar el concurso de su hija .

Merchi ha evitado citar directamente al colaborador de 'Sálvame', pero ha dejado muy claro que se estaba refiriendo a él y que no le había hecho ninguna gracia escucharle decir que su hija no está haciendo nada: "Ya está el de la gorra criticando que Anabel no ha hecho nada y él se ha llevado todo el concurso acostado y poniendo excusas para hacer las pruebas".