Nacho Palau, tras confesar que tiene nuevo novio: "Creo que Miguel Bosé puede estar celoso"

Nacho Palau dio una gran noticia al cruzar 'El puente de las emociones': tiene un nuevo novio llamado Cristian . "Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él ”, confesó.

Nacho ha hablado con Marta Peñate sobre cómo habrá encajado la noticia Miguel Bosé. ·¿Cristian habrá flipado cunado dijiste su nombre, no?, ha preguntado la canaria. "Totalmente. No creo que se haya cabreado, pero hostias…habrá flipado en colores. Pero es lo que hay… yo me siento tan bien. No es como salir del armario, pero es la primera vez que hablo de que estoy con alguien, de que echo de menos a alguien", aseguraba el concursante.