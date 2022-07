Lara Álvarez pilla a Nacho Palau guardarse comida en la prueba de recompensa: "¿Te has guardado algo?"

Los concursantes han contestado a una pregunta: "¿Quién es el más flamenco?". Anabel Pantoja ha sido elegida por unanimidad, lo que le ha dejado fuera del juego, pero ha podido hacer los duelos en los que se han enfrentado. Marta Peñate ha sido emparejada con Ignacio de Borbón , algo que no le ha gustado nada: "Es mentira, lo está haciendo por estrategia , obviamente Alejandro en tu amigo". Y ha creado un momento de tensión entre ellas: "No lo he hecho por él".

"¿Te has guardado algo, Nacho?", le ha pregunta Lara Álvarez. "Sí, me lo he guardado", ha reconocido el superviviente. Lo que ha hecho reaccionar a la presentadora: "No me lo puedo creer, ¿sabes lo que iba a hacer ahora mismo? Vente aquí, el resto podéis coger una cosa, la que querías". Los concursantes han podido comer, mientras Palau ha tenido que ver cómo han disfrutado de la recompensa: "Sin nada, perfecto".