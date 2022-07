Nacho Palau se abre en canal y confiesa que tiene pareja desde hace un año: "Quiero darle su sitio"

Nacho Palau, que no pasa por sus mejores días en Honduras, se ha enfrentado al ‘puente de las emociones’ durante la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ , tras enterarse de que el público le ha salvado de las nominaciones. Lugar en el que se ha abierto completamente en canal y no se ha dejado nada dentro.

El superviviente ha querido aprovechar “para darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mi y por mi familia” porque sin él esto no hubiera sucedido: “Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”.

Nacho ha hablado durante este puente sobre lo más importante que ha rodeado su vida. Empezando por la paternidad : “Lo más querido, lo más deseado para Miguel y para mí, pasamos muchos años preparándolo y queriendo ser padres y todo se fue dando para que pudiéramos tener una familia”. Palabras con las que ha terminado roto y que ha terminado de sacar todo lo que lleva dentro con la palabra separación : “Esto ha sido lo peor, lo más difícil, los niños no tienen culpa de nada, no entendían, seguramente nosotros tampoco. Separarte de tus hijos, no saber explicarles, es muy duro. Horrible”, entona.

El valenciano, cuando se habla de rencor, asegura que tuvo "todo el del mundo" por no entender "cómo había llegado esta situación" y explica : "Una separación que no sentí propia de mi mano , esperé más ayuda en Miguel, siempre ha tirado más de mí y lo perdí, a él y a mis hijos. Mucho dolor, mucha rabia, muchísimo rencor. Al sufrimiento nuestro y de nuestros seres queridos”. Y, aunque asegura que con Miguel Bosé "tuvo mucho reconocer", también afirma que "le sigue querido una animalada" y si le pasará algo el día de mañana le "daría la mitad de mi corazón".

Y se ha sincerado sobre la culpa que siente con todo esto: "Me siento culpable y siento la necesidad de decir que me hago igual de responsable que Miguel, las cosas no pasan si dos no quieren". Ha querido pedir perdón por todo lo que ha pasado, por el dolor a sus hijos, su familia y su expareja: "Tratar de quitarla, pasarla, de dejarla atrás para poder seguir viviendo dignamente con mis hijos y con mis seres queridos".