Kiko Matamoros desvela que Nacho Palau le vendió comida en 'Supervivientes": "Le debo mil euros por un dedo de tarta"

" Yo a este señor le di una porción de tarta de la que me habían dado a mí . Le di, además, al día siguiente para desayunar, otro trozo a medias para que compartiera con Mariana y se comió la de Mariana. Le di también la cuarta parte de las golosinas que me dieron", ha comenzado contando.

"Él en su recompensa se llevó una tarta muy grande, le pedí y me dijo que no. Le dije que me la vendiese. Le pregunte: ¿Qué me das por mil euros? Porque allí la desesperación es enorme. Me dio un dedo de tarta. Así que le debo mil euros por un dedo de tarta", explica el colaborador. "Además lo compartí con Ignacio".