Anabel alucina con las declaraciones de Omar Sánchez mientras ella estaba en Honduras: "Sabía que me iba a encontrar esto"

Anabel se ha enfrentado a uno de los momentos más temidos para ella al salir de la isla: las imágenes de su ex pareja, Omar Sánchez. La ex superviviente ha podido escuchar todo lo que su todavía marido ha dicho sobre ella en los platós de televisión y también vía redes sociales.

A la sobrina de Isabel Pantoja le ha costado comenzar a hablar después de ver las imágenes de Omar Sánchez. "He oído una frase que me ha bloqueado mucho", ha señalado. Además, ha vuelto a reiterar que ella "nunca ha intentado hacer daño". Después de quedarse en shock, Anabel ha reconocido que "es bastante duro" ver lo que ha visto y que entiende que Omar haya aparecido en televisión y haya contado su versión de cómo se siente.

"Me avergüenzo de varias cosas, hay cosas innecesarias en mi concurso", ha comentado Anabel. Además, ha confesado que se dejó llevar y no pensó en las personas que le importan. "Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podía volver a la normalidad. Los dos nos dijimos: ojalá", ha explicado sobre su despedida con Omar.

"Yo no me he sentido utilizada por Yulen, es más, todo estaba escondido bajo la arena"

Anabel ha expresado que cuando llegó a Honduras "pasó lo que tuvo que pasar" y ha contestado a Omar sobre las especulaciones de que Yulen ha utilizado a la sevillana en el concurso. "Yo no me he sentido utilizaba por Yulen, es más, todo estaba escondido bajo la arena", ha señalado Anabel. Aunque también se ha mostrado empática con el que todavía es su marido: "Tiene que ser doloroso, si me hubiera pasado a mí...", ha reconocido

"Sabía que me iba a encontrar con esto", ha expresado con respecto a las intervenciones de Omar en televisión. "Lo respeto y lo respetaré. Si el considera que le he faltado al respeto, yo desde aquí le pido disculpas, no ha sido mi intención", ha dicho Anabel. Aunque no ha querido dejar de defenderse y explicar que ella se encontró una carta de Omar en la maleta en la que le decía que "tampoco le prometía nada, que haría su vida si le surgía".

Anabel se enfrenta a las imágenes de Omar Sánchez