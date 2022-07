Anabel disfruta de su primera ducha y de su desayuno tras ser expulsada: "Esto es un coito"

Antes de nada, Anabel ha pasado por el mítico espejo de Honduras en el que ha descubierto su nuevo aspecto. "Me parezco a mi madre", ha dicho nada más verse. Además, la ex superviviente ha descubierto que ha perdido un total de 13,5kg durante su aventura en el concurso. Y ha podido comprobar en su ropa su cambio físico, ya que sus pantalones ya lo le quedan bien. También ha podido comprobar después de cepillarse, que se le está empezando a caer el pelo: "Me hago mayor", ha señalado.