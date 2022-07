Tony Spina, muy molesto con las palabras de Nacho Palau hacia Marta: "Me ha dolido"

" No me ha gustado este video de Nacho , verlo así hablando de Marta", ha comentado Tony con decepción. Además, el novio de la canaria ha ensalzado lo justa que es Marta: "Aunque seas su amigo, no te va a dar más por ello", ha señalado con respecto al reparto de comida.

Nacho Palau ha asegurado que Marta y él no son "íntimos amigos", sino que son "amigos de concurso". El ex de Miguel Bosé siente que su amiga no ha sido empática con él y se ha alterado cuando sabe que él lo está pasando mal por la comida y le genera ansiedad. Además, ha dejado claro que la que tiene que ir a pedir disculpas por su comportamiento es Marta y no él.