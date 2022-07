Anabel se emociona al descubrir que Isabel Pantoja no ha ido a la cárcel de nuevo: "Se merece estar tranquila"

Anabel se ha tenido que enfrentar a las imágenes que la llevan de nuevo a la realidad de su vida en España . Una de las cosas más importantes para la ex superviviente es la familia, por lo que ha podido tener acceso a lo que ha acontecido en las vidas de sus familiares los meses que ella ha estado en Honduras.

La ex superviviente ha tenido que enfrentarse a las imágenes de la mala relación de sus primos , Kiko Rivera e Isa Pantoja. También al conflicto familiar entre el hijo de Paquirri y Fran Rivera , y la situación actual de Isabel Pantoja .

Anabel no ha podido contener las lágrimas al descubrir que su tía, Isabel Pantoja, ha quedado exenta de ir a la cárcel de nuevo. "Ya era hora de que descansara y estuviera tranquila", ha señalado Anabel con respecto a las imágenes de su tía.

Con respecto al conflicto entre sus primos, Anabel ha confesado que no le salen las palabras para describir la pena que le da esa situación. "Pensaba que estaba todo mejor entre todo el mundo y por lo que veo está peor", ha reconocido. Además, Anabel está preocupada porque ve que no está habiendo solución en este conflicto y que "el tiempo no ayuda".