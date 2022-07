El mensaje de Marta Peñate tras la final de 'Supervivientes': "No soy una segundona reventada"

Marta Peñate ha conseguido no solo llegar hasta la final de 'Supervivientes 2022' tras participar varias semanas como parásito en una isla desterrada, sino que ha logrado un merecido segundo puesto en el ranking de la gran final del reality. Alejandro Nieto fue el ganador de la edición gracias al poyo del público, pero Marta no quiere desmerecer su segundo puesto y quiere agradecérselo a sus seguidores.

Horas después de una final de lo más emocionante , Marta Peñate ha cogido su teléfono móvil (tras meses sin saber nada de él) y ha enviado un mensaje a sus fans a través de sus redes sociales: "He vuelto. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Tenía que meterme aquí para dar las gracias por todo. Estoy flipando. Soy una segundona, pero no una segundona reventada . Una segundona, a secas, y estoy súper feliz", son las palabras de Marta, con el sentido del humor que le caracteriza.

Además, Marta acompaña el vídeo con el siguiente mensaje: "Os prometo que estoy feliz. El cheque (que Olga Moreno no quiso entregar) era importante, pero me quedo con vosotros, lo que me apoyáis y habéis estado ahí al pie del cañón. Iré poco a poco contestando y dándoles las gracias", son sus sinceras palabras.