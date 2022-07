Alejandro Nieto ha sido el que más peso ha perdido, 18, 7 kilogramos y se queda en 78,8 kilos, “no pesaba eso desde 2004, desde que tenía 14 años”. El concursante tenía mucho miedo de no verse guapo, pero ha ocurrido todo lo contrario, “qué guapada de cuerpo”. Además, ya sabe lo que va a pensar Tania Media de su cambio , “me va a ver to’ buenorro”.

Un cuerpo que no ha tenido nunca, según explica, el cual enjabona en la ducha hasta quitarse “ las uñas negras” y “el olor a sobaco” . Tras el baño de su vida, se llena de perfume y se prueba su ropa, “me siento como un hombre nuevo”.

Ignacio de Borbón ha perdido un total de 5,8 kilos, “nunca he perdido tanto peso”. Ahora su peso es de 67 kilos, “creo que nunca he pesado tan poco” . El superviviente se ha quedado muy impactado con su barba y explica que detrás de este cambio físico “hay sufrimiento, crecimiento y un aprendizaje personal”.

En la ducha, Ignacio de Borbón se da cuenta de los olores de su cuerpo , “he estado oliendo a humo, a sudor, con roña, con mierda por todos lados ”. Estar limpio es una “sensación brutal” y a partir de ahora podrá darse todas las que quiera. Con la ropa de su maleta en mano se da cuenta de que “vuelvo, ya no sé, estoy súper feliz”.

Nacho Palau protagoniza un cambio sorprendente con 17,2 kilos menos, ahora pesa 67 kilos, “si tengo menos de la mitad de la pierna. Me he quedado sin culo, parezco un náufrago”. No puede creer lo que ven sus ojos y menos el quitarse el “olor a mofeta”.