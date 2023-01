Laura Madrueño y Álvaro Puerto cuentan su historia de amor de película en 'Huracán Madrueño': “Fue bastante flechazo, muy intenso”

"Yo estaba en Kenia trabajando y volví a casa para ver a mi familia y lo que se llevó mi familia fue un disgusto porque no me vieron ni un día. No conocimos a los dos días de volver y no dejamos de vernos en todas las navidades. Nos fuimos a Murcia a pasar las navidades. Mis padres me odiaron durante unos días. Cuando volví a Kenia me siguieron odiando durante una temporada pero luego al conocerte pues ya dejaron de odiarme", explica el arquitecto.