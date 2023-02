Adara Molinero muestra su cuerpo antes de ir a 'Supervivientes': "He estado comiendo mucho y se nota"

Tras convertirse en la ganadora de 'GH VIP 7', Adara Molinero va a participar en 'Supervivientes 2023' y sus fans no pueden estar más emocionados con la noticia, ya que echaban mucho de menos verla en un reality. La influencer se ha mostrado igual de ilusionada y ha asegurado que todavía no se cree que vaya a poner rumbo a Honduras en breves: "Estoy en shock, me habéis escrito mucho, pero es que no podía decir nada antes".