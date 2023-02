Katerina Safarova confiesa que se ve ganadora y revela lo que más va a echar de menos en Honduras

Katerina Safarova es una de las concursantes confirmadas para 'Supervivientes 2023' , que será el segundo reality en el que participe tras haber formado parte del grupo de tentadoras de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' . La modelo ha asegurado en sus redes sociales que está deseando que comience esta aventura y ha confesado que se ve ganando el concurso: "Obviamente me veo ganadora, sino no iría".

"Siempre le digo a mis amigos que no tengan miedo a soñar", ha confesado Katerina, que cree que todos los sueños pueden hacerse realidad y que, por eso, no descarta que el suyo de hacerse con la victoria en el reality de supervivencia se cumpla: "Mi principal objetivo es sumergirme a una experiencia así de dura y de ver de lo que soy capaz, hasta dónde llego mentalmente y físicamente , y pues obviamente el de ganar, porque es un concurso y el objetivo principal de los concursos es ganar".

"Yo creo que voy a volver más fuerte de mente y creo que allí maduras también, empiezas a valorar las cosas que diariamente no valoramos y, por eso mismo, me hace tanta ilusión este reto y participar en 'Supervivientes'", ha añadido Katerina, que tiene muchas ganas de aterrizar en los Cayos Cochinos: "Ahora mismo, me veo capaz de todo , estoy súper motivada".

Sobre si le preocupa perder mucho peso, la modelo ha explicado que no, porque se ha preparado a conciencia antes de irse Honduras: "Con la ropa no se nota, pero he cogido unos kilitos de más para que cuando pierda peso no me quede en los huesos"; pero ha admitido que le da mucho miedo pasar hambre: "Tolero el hambre regular, así que será un gran reto para mí estar sin comida, pero yo también creo que es algo psicológico, hay que ser fuerte de mente y entender que tu cuerpo puede funcionar con poca comida".