Katerina Safarova, décima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2023’

Ella es una mujer de lo más polifacética a la que no hay reto que se le resista. Ha sido modelo, cantante y, también, tiene bastante experiencia delante de cámaras, ya que ha participado en algunos de los programas más conocidos de la cadena.

Con su dulzura y su simpatía, la modelo rusa se ganó el corazón del exconcursante de ‘GH 14’ y, aunque él no cruzó la línea en ningún momento, sí que iniciaron una bonita amistad que continuó fuera del reality show.

‘La isla de las tentaciones’ fue el trampolín mediático de Katerina Safarova, pero no su única experiencia televisiva. Antes, fue pretendienta en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde estuvo conociendo a un tronista de lo más conocido.

Además de su experiencia televisiva, la guapísima concursante de ‘Supervivientes 2023’ fue modelo y, también, sacó al mercado varias canciones con el nombre artístico Katty S. Entre sus temas más populares se encuentran los hits ‘Come, Come, Come’ y ‘I’ll Be Back To You’.