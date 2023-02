Gema Aldón presenta a su novio y le declara su amor antes de partir a Honduras: "Sé que tú vales la pena"

View this post on Instagram

"Estoy enamorada de la forma en que me tratas, de la forma en que me cuidas, en como sabes respetarme, en como logras entenderme, en como me apoyas para cada decisión que tomo y como intentas ayudarme para ser una excelente persona. Así que estoy enamorada de ti y se que tú vales la pena, porque para mi eres absolutamente mi todo", ha sentenciado la nueva concursante de 'Supervivientes 2023', que le ha confesado a sus seguidores que no solo está triste por despedirse de su chico, sino que también está hecha "un manojo de nervios" y que tiene "un poco de miedo" porque la aventura está a punto de comenzar.