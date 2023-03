Los supervivientes, asustados por la convivencia y la falta de comida: "Puedo querer coger y abrirle la cabeza a cualquiera"

La nueva edición de 'Supervivientes', que arranca este jueves a las 22:00 horas en Telecinco, promete ser la más extrema de todas y en la que nuestros diecisiete valientes más tendrán que luchar para poder llegar al final de la que casi seguro será la aventura más extrema de su vida.

Poco antes de coger el vuelo rumbo a Honduras, nuestros supervivientes han hecho predicción de lo que esperan que sea su aventura y de cómo creen que van a enfrentarse en un día a día sin ningún tipo de comodidades ni contacto con sus seres queridos.

Jaime Nava, el que fuera jugador de la Selección Española de Rugby, llega dispuesto a darlo todo a 'Supervivientes 2023': "Pienso competir porque eso algo que también me define a mí. Soy capaces de defender cuando hay personas válidas alrededor", nos explica.

Adara Molinero: "No sé cómo va a reaccionar mi cuerpo allí"

Adara Molinero y su carácter es de sobra conocida por todos. La nueva superviviente sabe cómo es y tiene miedo a que sus cambios de humor puedan jugarle una mala pasada en la isla: "No sé cómo va a reaccionar mi cuerpo allí, pero voy con muchísimas ganas. Creo que la intensidad me puede hacer disfrutar muchísimo más de esta aventura. Sacaré el lado positivo de todo, pero también tengo que decir que tengo mucho carácter".

Asraf: "Me asusta muchísimo la supervivencia"

Asraf ya es experto en realities, pero nunca ha puesto al límite sus fuerzas: "Me asusta muchísimo más la supervivencia porque es algo desconocido para mí. Ya he estado en otros realities de convivencia y sé lo que es convivir con mucha gente". Además, tiene claro que su mayor objetivo es mostrar su verdadera personalidad: "En otros concursos es verdad que no he dado mi mejor imagen, pero vengo aquí a demostrar que no soy como la gente piensa".

Alma Bollo: "Me he atrevido a ponerme en el foco mediático porque pienso que es una oportunidad muy buena"

Alma Bollo es nueva en esto de los realities y llega con dudas sobre si forma de ser la beneficiará en su día a día en la isla: "Me he atrevido a dar el paso de ir a 'Supervivientes' y ponerme en el foco mediático porque pienso que es una oportunidad muy buena. Tengo un carácter muy fuerte que me hace estar arriba y al segundo estar abajo. Esos momentos de altibajo pueden jugarme una mala pasada", reflexionaba poco antes de hacer su maleta.

Bosco es el aristócrata de esta edición. El hijo de Clotilde Martínez-Bordiú, hermana de Pocholo, afronta con muchísimo entusiasmo esta aventura que, para él, es todo "un reto" : "Desgraciadamente para mí en este concurso, siempre he tenido un mechero cerca. Pescar sí que lo he hecho, pero con utensilios y esto va a ser más complicado. Vamos a pasárnoslo bien".

Arelys: "Los consejos que me ha dado Julen han sido hacer buenas alianzas"

Arelys: Espero hacerlo igual o mejor que mi hijo. Los consejos que me ha dado Julen han sido hacer buenas alianzas. Soy una mujer bastante sufridora, que no me gusta quejarme. Me suelo adaptar bien a las situaciones, pero me puede costar encajar con las personas.

Diego James Lover: "No sé cómo reaccionaré cuando me falte la comida"

A Diego James Lover lo conocimos en el año 2016 en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’ como pretendiente de Ana Anginas y, allí, tuvo su propio trono, donde se enamoró de Lola Mencía, con la que tuvo una relación que se rompió en ‘LIDLT 3’. Consciente de que mucha gente no tiene una buena imagen de él, Diego llega a 'Supervivientes' con la esperanza de mostrarse tal y como es: "Espero que la gente pueda ver mi lado más humano porque se me considera una persona poco sentimental y fría". Lo que más miedo le da es la falta de comida y no sabe cómo reaccionará cuando llegue este momento: "Cuando me caliento soy muy caliente y cuando me falte la comida creo que pueden surgirme problemas con otros concursantes. Cuando tengo hambre y estoy cansado no hay quien me aguante".

Gema Aldón: "Espero volver renovada de 'SV"

Gema Aldón es una mujer de armas tomar y llega a la que promete ser la experiencia trema de su vida dispuesta a darlo todo: "Todo el mundo dice que a quien va a 'Supervivientes' y vuelve le cambia la vida, por lo que yo espero volver muy renovada. La convivencia va a ser uno de mis puntos débiles porque cuando una persona no me cae bien, siempre las separo", ha explicado.

Katerina nunca se ha puesto al límite y es consciente de que la falta de comida puede ser su mayor enemigo: "Creo que es más complicado psicológica y mentalmente que físicamente. Me dan mucho miedo los insectos y lo que más me preocupa es el hambre".

Jonan Wiergo es amigo de Dulceida y el reality más extremo de Telecinco supondrá su primera experiencia como concursante de realities: "No me tomo mi paso por 'SV' como un punto y aparte, pero sí que me la tomo como una experiencia muy guay para saber qué quiero hacer en los próximos meses".

Patricia Donoso: "Puedo querer coger y abrirle la cabeza a cualquiera"

Patricia Donoso tiene todas las papeletas para convertirse en una de las concursantes revelación de esta edición. Con las cosas muy claras, sabe que su forma de ser puede ser complicada en una convivencia extrema: "Odio el sol, odio el calor y encima aquí va a ser en condiciones extremas. No sé ni cómo voy a reaccionar allí... hoy te puedo decir que soy happy, pero allí puedo querer coger y abrirle la cabeza a cualquiera. Quiero que me odien, pero también quiero que me amen".

Para Manuel Cortés también es su primera vez en un reality y espera que su decisión sea la correcta: "Sé que es un concurso muy duro y que hay que sobrevivir de verdad. Sé que tendré momentos en los que lo pasaré mal, pero quiero dar lo mejor de mí".

Raquel Arias: "Yo por comer mato"

Raquel Arias también le tiene miedo a la falta de comida, aunque espera que su competitividad le ayude a superarla: "Quiero que la gente me conozca y vea realmente lo guerrera que puedo llegar a ser. Soy un poco competitiva y creo que en 'Supervivientes' me voy superar. Me puedo comer un cocido y a las dos horas tenerlo en el dedo gordo del pie. Por eso creo que puedo decir que yo por comer mato".

Sergio sabe que la convivencia es uno de los puntos más complicados de este reality y tiene claro lo que no va a soportar de ninguno de sus compañeros: "No me gusta nada la gente que no es real y no suelo hacer amistad con ese tipo de personas".

Raquel Mosquera llega con el objetivo de mejorar la posición que logró en la edición de 2018

Raquel Mosquera llega este año con el claro objetivo de mejorar la posición que logró en la edición de 2018 y va a poner todo de su parte para que así sea: "Soy todoterreno y no me da miedo ni me asusta nada. El no no existe para mí porque todo hay que intentarlo en la vida".