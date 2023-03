Ropa interior sexy, amuletos y bañadores de alta costura: las prendas que los supervivientes se llevan a su aventura en la isla

A escasas horas de que arranque la aventura, todos los concursantes de 'Supervivientes 2023' han abierto sus 'sacos' y nos han mostrado en exclusiva qué equipaje han elegido para su paso Honduras. Aunque solo dispondrán de un saco para meter sus pertenencias, nuestros 17 valientes han aprovechado al máximo el reducido espacio del que disponen.

Aunque la mayoría de ellos han sido prácticos y ha elegido sus prendas con mucho cuidado, hay otros que han aprovechado para llevarse cosas realmente surrealistas que no les serán demasiado prácticas ante las adversidades metereológicas que les esperan en la isla.

Adara Molinero se deja la ropa interior en España

Adara Molinero, experta en realities, se enfrenta a esta aventura extrema con muchas ganas. La concursante nos ha enseñado los básicos ha elegido para enfrentarse lo mejor posible a esta complicada aventura: "Llevo una sudadera para el frío, pero no llevo ropa interior y he preferido meter un un montón de bikinis coloridos porque me encanta la alegría". Además, ha guardado ropa para protegerse del frío: "Me llevo un chubasquero para no mojarse y un pantalón largo con una camisetas térmicas para no pasar frío por la noche". Adara también lleva una prenda muy especial: las mallas que llevó su madre durante su paso por 'Supervivientes'.

Alma Bollo ya tiene lista su maleta: "Mi prenda estrella es una chaqueta que tiene truco"

Alma, hija de Raquel Bollo, también nos ha mostrado el contenido de su maleta, la cual ha hecho pensando especialmente en el frío y en la lluvia: "En mis prendas predomina el colorido. He metido dos camisetas de manga corta para protegerme del sol y una de ellas es muy especial porque me la han hecho mis amigas. Para la noche, un pantalón de chándal y mallas térmicas. Pantalones cortos, calcetines gordos , pantalón impermeable y una chaqueta con truco porque son dos", nos ha explicado.

Arelys viaja a Honduras con la cazadora de su hijo Yulen

Arelys tendrá muy presente durante su paso por Honduras a su hijo Yulen Pereira, que le ha servido de ayuda para hacer una buena maleta: "He metido una sudadera azul para que se me vea por si me pongo más negra que me vean", ha bromeado. Además, ha tratado de protegerse del frío con sus prendas: " Llevo también un pantalón con forro para protegerme del frío de las noches y de los bichos. El abrigo de su hijo Yulen y una camiseta para las galas firmada por mis sobrinos, además de ropa térmica y una variedad de bikinis ".

Artùr Dainesese protege del frío con sus prendas

Artùr Dainese es un modelo internacional que vive a caballo entre Milán, Ibiza y Dubai. Durante los próximos meses, cambiará su vida de viajes y lujos por una mucho más austera en las playas de Honduras. En su maleta, Artùr ha pensado mucho en el frío y en la humedad a la hora de meter sus prendas: "Llevo una chaqueta para el frio, ropa interior, bañadores, camisetas y ropa impermeable".

Asraf: una maleta tan estilosa como él: "Me gusta ir bien aunque sea para sobrevivir"

Asraf llega a Honduras con ganas de que la gente vea cómo es realmente. Después de dar una imagen que no le gusta en otro realities, el futuro marido de Isa Pantoja sabe que esta es su gran oportunidad para mostrarse tal y como es. En su maleta, Asraf ha sido práctico, pero también ha querido dejar espacio a prendas con un poquito más de estilo: "Llevo una sudadera bonita porque yo soy muy estiloso y me gusta ir bien aunque sea para sobrevivir".

Pero el superviviente tampoco se ha olvidado de la ropa de abrigo: "He metido también calcetines gordos, ropa impermeable y un buen abrigo".

Araf llevaba una pulsera muy especial hecha por el hijo de Isa que ha preferido no meter en la maleta por miedo a que se le rompa. Lo que sí le acompañará en esta aventura es "un collar con la piedra de Jade y la mano de Fátima".

Además de ver el 'saco' de Asraf, que nos lo ha mostrado poco antes de 'mudarse' a la isla, Isa Pantoja nos ha enseñado un vídeo a través de su Instagram en el que se muestra el objeto personal que se lleva su chico a ''SV' y el motivo por el cual lo ha elegido: "Me llevo esta muñeca Yasmin porque me recuerda mucho a Isa. Yo soy su Aladdin y ella es mi Yasmin", cuenta el aventurero.

Bosco y sus 'boscolitos' ya causan furor

Bosco está muy relacionado con la aristocracia española, ya que es hijo de Clotilde Martínez-Bordiú, la hermana de Pocholo. El joven afronta con muchísimo entusiasmo esta aventura que, para él, es todo "un reto".

La maleta de Bosco es seguramente una de las menos prácticas, ya que ha metido hasta pantalones tipo chinos. Pero si algo llama la atención entre sus prendas, es la ropa personalizada que se ha hecho y en la que aparece grabada la palabra "Boscolitos": "Así es como me llaman a mí desde que era pequeño"; ha contado.

Además, Bosco ha metido en su maleta unos pantalones que le ha regalado su tío, ropa de nieve para ver si puede "esquiar también en Honduras" y unos calcetines de cinco dedos.

Diego James Lover mete en su maleta ropa para las galas: "Quiero ir guapetón"

Diego James Lover Bañador se ha llevado hasta Honduras un bañador muy especial junto al que ha vivido muchas vivencias inolvidables. Además de ropa térmica y de abrigo, el superviviente ha metido en su maleta un modelito especial para "estar guapetón en las galas".

Gema Aldón: una mente fría a la hora de hacer la maleta

Con 22 años y madre de una niña de 4, Gema Aldón ha demostrado durante sus intervenciones en televisión que no tiene miedo a decir lo que piensa ni pelos en la lengua.

Gema Aldón ha mantenido la cabeza fría a la hora de elegir las prendas que llevarse a la isla, siendo muy práctica y pensando en las inclemencias meteorológicas a las que se enfrentarán todos los concursantes

Ginés no se separará de una camiseta muy especial para él

"He guardado un pantalón forrado para evitar el frío y un abrigo a juego, además de una capa para la lluvia y unos vaqueros para las noches de galas". Pero si hay una prenda especial para Ginés en la camiseta que le ha firmado toda su gente y de la que no piensa separarse.

Jaime: ¿nos sorprenderá llevando pareo en las galas?

Jaime Nava llega dispuesto a darlo todo a ‘Supervivientes 2023’. El que fuera jugador de la Selección Española de Rugby tendrá que dejar a un lado el balón para competir al máximo en cada una de las pruebas.

En su maleta, Jaime ha metido ropa térmica, de nieve, bañadores y un pareo samoano que le regaló un buen amigo y quie podría ser su prenda elegida de cara a las galas en directo.

Jonan: "Levo rompa que nunca me pondría fuera de 'Superviviente"

El influencer amigo de Dulceida lleva mucho tiempo queriendo ir a 'Supervivientes' y, por fin, cumplirá su sueño en la edición de 2023. En su maleta, el influencer lleva "ropa para la lluvia, bañadores turbo y camisetas de tirantes". Asegura que ha elegido las prendas con cabeza y que casi todo lo que lleva no se lo pondría "jamás porque es espantoso".

Katerina hace su maleta pensando al grave problema al que se enfrentará en 'Supervivientes': "Soy alérgica a los mosquitos"

Modelo, cantante y participante de programas de Telecinco… Katerina Safarova tiene un currículum de lo más extenso al que ahora se suma su experiencia como concursante del reality más duro de Telecinco.

Todo el mundo la recuerda por haber sido la tentadora que luchó por enamorar a Gonzalo Montoya en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Y, aunque no tuvo nada con él, sí que nació entre ellos una bonita amistad

Katerina ha metido en su maleta "ropa para el frío con forro polar, bikinis y camisetas", pero en lo que más ha pensado es en los mosquitos, ya que es alérgica y lo puede llegar a pasar realmente mal si sufre muchas picaduras: "Me preocupa porque si me pican mucho me puede dar fiebre", ha contado.

Además, la concursante lleva un objeto muy especial: un manual de yoga que le ha regalado su profesora de meditación y que le será de mucha ayuda para estabilizar su mente.

Manuel Cortés: ropa de abrigo e impermeable para las inclemencias metereológicas

Manuel Cortés Bollo, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, compartirá isla con su hermana Alma Cortés. En Honduras se enfrentará al reality más duro de la televisión y tendrá que soportar el hambre, la humedad, las duras pruebas físicas y la convivencia con sus compañeros. Para tratar de llevarlo lo mejor posible, el concursante ha metido en su maleta "ropa de abrigo, bañadores y prendas cómodas".

Patricia Donoso: ropa de firma para la aventura más extrema

Estamos seguros de que Patricia Donoso va a suponer un auténtico huracán en ‘Supervivientes’. Si hace poco avisaba de no sabe cómo reaccionará en la isla y que llega con la intención de que sus compañeros la odien, el contenido de su maleta tampoco ha dejado indiferente a nadie.

La abogada, que aseguró haber tenido una relación platónica con José Ortega Cano cuando su entonces mujer, Ana María Aldón, estaba embarazada, reconoce que ha hecho la maleta con cabeza y que la mayoría de las prendas que lleva no son de su estilo: "Yo quería ser más cool, pero finalmente he preferido ser más práctica". En lo que no ha caído es en lo de llevar camisetas firmadas por su gente, ya que le parece "una horterada".

A lo que no ha podido resistirse es a gastarse una buena suma de dinero en ropa de baño, ya que le parece "imprescindible" en esta aventura: bañadores con brillos, en tonos metalizados y en honor a Andalucía, todo un abanico de posibilidades que lucirá en las playas hondureñas.

Pero hay otra cosa que Patricia Donoso ha tenido que hacer en contra de sus principios para no ganarse el odio de todos sus compañeros de edición: "Para que no les diera envidia he traído calcetines para parecer una mujer normal y de clase social normal", ha reconocido.

Raquel Mosquera: con lencería sexy a la isla

Raquel Mosquera ya tiene experiencia a la hora de hacer la maleta para enfrentarse a una aventura extrema, ya que esta será la segunda vez en 'Supervivientes' para la viuda de Pedro Carrasco: "He metido un pantalón de camuflaje, bañadores, un abrigo, calcetines, pantalones cortos y camisetas con mensaje: "I am ready" y "querer es poder". Pero hay algo que llama poderosamente la atención entre las prendas seleccionadas: "lencería fina para estar sexy".

Raquel Arias: "No voy a separarme de la sudadera de mi hermana"

"En mi maleta llevo ropa térmica y bañadores, pero lo más importante que he metido es la sudadera de mi hermana para tenerla cerca todas las noches y una camiseta firmada por toda mi gente", ha desvelado.

La prenda estrella de Sergio Garrido: el 'turbo-packet'