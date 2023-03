Las prendas de Patricia Donoso para 'Supervivientes': bañadores de alta costura y calcetines "para parecer una mujer normal"

Estamos seguros de que Patricia Donoso va a suponer un auténtico huracán en ‘Supervivientes’. Si hace poco avisaba de no saber cómo reaccionará en la isla y que llega con la intención de que sus compañeros la odien, el contenido de su maleta tampoco ha dejado indiferente a nadie.

La abogada, que aseguró haber tenido una relación platónica con José Ortega Cano cuando su entonces mujer, Ana María Aldón, estaba embarazada, reconoce que ha hecho la maleta con cabeza y que la mayoría de las prendas que lleva no son de su estilo: "Yo quería ser más cool, pero finalmente he preferido ser más práctica". En lo que no ha caído es en lo de llevar camisetas firmadas por su gente, ya que le parece "una horterada".