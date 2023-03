Contenido exclusivo | Los supervivientes desvelan cómo se han preparado para la aventura: "He hecho park curl"

Los supervivientes nos cuentan en esclusiva cómo se han preparado para la aventura de sus vidas

Bosco Blach Martínez-Bordiú: "He visto la peli de 'Naúfrago' y la de 'La isla'

Raquel Arias: "He aprendido a hacer fuego, refugios, nudos y a usar navajas"

'Supervivientes 2023' ya ha arrancado y lo ha hecho con una primera gala apoteósica. En Honduras ya han comenzado las primeras alianzas, los primeros roces e incluso alguna carpeta. Antes de comenzar la aventura preguntamos a los concursantes cómo se habían preparado para la que sin duda será la aventura de sus vidas. ¡Esto es lo que nos contaron en exclusiva!

Adara Molinero ha estado entrenando "hasta que su cuerpo se lo permitió", Alma Bollo sin embargo reconoce que no se ha preparado de manera especial más allá de asumirlo mentalmente. Arelys por su parte reconoce que ha leído un libro que le regaló su hijo sobre supervivencia. Artùr ha preparado a tope su cuerpo: "He hecho park curl porque creo que me va a ayudar". Asraf ha optado por practicar su apnea, una prueba en la que pretende darlo todo.

Bosco nos cuenta que cree que está muy preparado porque ha visto dos películas sobre supervivencia: 'Naúfrago' y 'La isla', de Leonardo Di Caprio, mientras que Diego reconoce que lo único que sabe hacer es pescar: "He pescado mucho allí en Cantabria". Gema no ha hecho ningún curso pero sí que viene con la cabeza "muy bien preparada". Ginés no se ha preparado "nada de nada" y Jaime Nava, como buen deportista, ha preparado cuerpo y mente para enfrentarse al mayor reto de su vida. Jonan ha estado haciendo meditación.