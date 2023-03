Los saltos del helicóptero de los concursantes de 'Tierra de nadie': de la efusividad de Raquel Mosquera a la imprudencia de Bosco

El siguiente ha sido Bosco, que ha hecho el salto polémico de la noche, pese a que la organización del programa le había prohibido hacer un salto artístico, él no ha hecho caso y ha hecho la voltereta al hacerlo. Él ha pedido que le subieran el helicóptero para hacer el récord de mayor altura: "Como me han dicho que volteretas no que es peligroso, a ver si puedo hacer esto". Aquí, el concursante ha dejado claro que estaba advertido de no saltar así, pero aún así ha decidido hacerlo.