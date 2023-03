El enfado de Patricia Donoso con su marido Charles tras su llamada: "Él sabía perfectamente que no debía hacerlo"

“Las palabras de Charles no me ayudaron, me enfadaron muchísimo, él sabía perfectamente que no debía llamarme”, ha entonado Patricia y es que cree que su marido no le dijo realmente lo que pensaba en este momento complicado para ella: “Lo que me dice en realidad tiene razón, pero me molestó que teníamos pactado que no me llamaría nunca y llevamos 7 años casados y sé cuándo me está mintiendo, estaba muy forzado en esa llamada. No creo que quisiera que me quedara”.