Patricia Donoso se plantea abandonar 'Supervivientes': "No puedo estar más aquí, lo siento mucho"

Patricia Donoso decide abandonar el programa pero a última hora recapacita y vuelve a Playa Royal

Su marido Charles intenta que se quede y le manda un mensaje de ánimo

Así fue el complicado salto del helicóptero de Patricia Donoso: "¡No me tiro!"

El programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' comenzaba sabiendo que Patricia Donoso se plantea abandonar y es que desde que llegó a ‘playa Royal’, la que está dotada de más comodidades de las tres localizaciones, no ha encontrado nada positivo, no ha asimilado su llegada a Honduras y no se cree capaz de seguir con esta experiencia.

Durante el programa le ha repetido a Ion su deseo de abandonar el programa, sin embargo en los últimos minutos de 'Conexión Honduras' el presentador anunciaba que Patricia Donoso había recapacitado y tomado la decisión de regresar a Playa Royal dándose así una nueva oportunidad de vivir la aventura.

Las primeras malas horas de Patricia Donoso en Honduras

“Esto no es lo mío. A mí la gente que me dice que esto es una experiencia y quiere volver, les traería”, decía Donoso en sus primeros momentos. “Anuncio que no llevo ni 24 horas y ha protocolo de abandono. Estoy deseando que baje el sol para decirlo ya”, le dice Patricia a Adara y se rompe entre lágrimas al verse así: “Me da rabia no poder aguantar, pero no”. Y es que así es, cae la noche y le traslada al equipo que se quiere ir porque no aguanta más.

Ion Aramendi habla con Patricia y la situación por la que está pasando

Ante la situación, Ion Aramendi ha conectado en directo con ella desde el plató para hablar de lo que le está pasando. “Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado. Decidí que me iba a ir, aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más”, ha explicado Donoso y asegura que ha sido desde un primer momento: “Cuando vi que tardaba tanto en tirarme del helicóptero empecé mal y vi que me superaba”.

La concursante se sube a la barca y tiene tiempo para pensar qué hace

“Es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente. Esto es pura realidad, es horrible”, ha entonado la concursante. Ion Aramendi, ante su tremendo bajón, ha querido darle ánimo y pedirle que aguante para que no se arrepienta de irse del programa y le ha terminado preguntado: “¿Te quieres quedar o te quieres ir?”. “Me quiero ir”, ha dicho ella muy rotunda y visiblemente emocionada. Y el presentador le ha invitado a que se suba a la barca y ha explicado que “se le va a dar un tiempo para que se lo piense” a la concursante.

Ion Aramendi habla con ella e intenta que piense en no precipitarse en su decisión

Ya sola y más tranquila en la cabaña presidencial, Ion Aramendi ha vuelto a conectar con ella y le ha preguntado si ha estado pensado sobre su situación. “He pensado tanto que tengo la cabeza como una lavadora, pero la decisión es que con todo el dolor de mi alma me voy”, ha dicho ella. El presentador le ha recordado todo lo que supone abandonar: “Todos confiábamos en ti, acuérdate de la ilusión que tenías de estar en ‘Supervivientes’. Acuérdate de ese momento”.

“Te voy a proponer que te pongas metas cortas, tu próxima meta es el martes, si ese día sigues dándole vueltas seguiremos insistiendo, pero será el martes”, le ha pedido Ion y Patricia ha explicado que aunque cree que no está dando lo que puede dar de ella en televisión.

Las lágrimas de Patricia al escuchar a su marido Charles

Charles, marido de Patricia ha entrado por videollamada para que ella pudiera escucharle: “Yo le diría que ella puede, que siempre ha podido con todo, que siempre he confiado en ella más que nadie en el mundo, no conozco mujer que sea más fuerte y dura que Patricia. Cuando te estableces unos objetivos siempre los cumples, no dejas las cosas a medio hacer”. Y le ha afirmado que su madre la está viendo y que está muy orgullosa.

Toma la decisión de abandonar el programa... pero recapacita y vuelve a su playa

Y tras todo esto, ha tenido que decir su decisión final. “Quiero pedir perdón a la productora por todas las horas que les he hecho pasar, por ser la tía coñazo de la edición, pero tengo que ser fiel a lo que siento, si regreso voy a hundir al grupo. Yo no soy esta que estás viendo, soy una persona perfectamente capaz de muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo estar más aquí”, ha explicado.