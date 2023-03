Las amargas lágrimas de Alma Bollo al perder la prueba y no poder disfrutar de la recompensa

El estreno de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha llegado con una prueba de recompensa, en la que los concursantes se han esforzado al máximo para poder disfrutar de un manjar, pero no todos han podido y eso ha llevado incluso las lágrimas a Honduras .

Después de darlo todo y que los tres grupos hayan derribado los tres tótems, Laura Madrueño ha informado a los tres grupos de los tiempos en los que han realizado el juego. Playa Royal lo ha hecho en 4:55 minutos, Playa Fatal en 6:18 minutos y 'Tierra de nadie' se ha proclamado el equipo vencedor con un tiempo de 4:32 minutos. Por ello, Raquel Arias, Sergio Garrido, Artùr, Bosco y Raquel Mosquera han tenido tres minutos para comerse esta pasta, mientras Carlos Sobera no daba crédito con la manera de comer de Bosco Martínez-Bordiú.

Mientras, el resto de los concursantes de los equipos que no han conseguido la recompensa, han mostrado el mal momento que les ha supuesto tener que ver cómo sus compañeros estaban comiendo delante de ellos. Algo que ha hecho que Carlos Sobera les diga unas palabras de ánimo: "Algún día vosotros estaréis ocupando su sitio y comiendo". Y finalmente, el segundo mejor equipo, los de Playa Royal, han tenido 30 segundos para poder comer.

Pero esto no ha terminado aquí, cuando los concursantes han ido junto a Laura Madrueño para hacer el 'amigo invisible' de Honduras, las consecuencias de haber perdido la prueba ha continuado. Alma Bollo no ha podido contener las lágrimas cuando la presentadora le ha preguntado si está bien al no haber podido comer, algo por lo que Laura Madrueño ha querido decirle algo: "Nos quedan muchísimas galas, vais a poder ganar muchísimas recompensas". Además, sus compañeros le han mostrado su apoyo y Carlos Sobera le ha lanzado el ánimo y el aplauso de todo el plató: "Esto va por ti".