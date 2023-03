Katerina, al límite: quiere abandonar y su padre intenta que cambie de opinión

La modelo rusa dice estar hundida: "No estoy bien en general, ni con mi mente, ni conmigo misma, ni físicamente"

Vasili, su padre, ha hablado con ella en directo con la intención de convencerla: "Saca fuerzas"

Después de los episodios protagonizados por Patricia Donoso debatiéndose entre si continuar en el concurso o tirar la toalla y abandonar, le llegaba el turno a Katerina. La modelo rusa se siente hundida y considera que no es posible su continuidad en el programa.

“He decidido irme a casa”, comenzaba. “No me encuentro bien físicamente, me han picado mucho los mosquitos, cada día tengo más picaduras, tengo las piernas llenas. Ayer me empecé a encontrar muy mal. Hasta aquí, mentalmente tampoco me encuentro muy bien, ni muy cómoda. No estoy bien en general, ni con mi mente, ni conmigo misma, ni físicamente", le explicaba a Jorge Javier.

MÁS Los Royales ganan la prueba de localización y prefieren mantener sus comodidades a disfrutar de la inmunidad

“Yo sabía lo que era ‘Supervivientes’. Me siento orgullosa por haber venido y por haber aceptado participar. No me arrepiento de haberlo probado, pero creo que cada persona tiene sus límites”, continuaba.

El presentador ha tomado la palabra con el objetivo de animar a la concursante y de hacerle ver que el concurso tan solo acaba de empezar: "Creo que tienes todavía todo por hacer en el concurso". Pero no ha sido el único que tenía algo que decirle.

La modelo rusa recibe la llamada de su padre

Ha sido entones cuando Vasili, su padre, ha entrado por teléfono para tratar de convencerla: "A mí me ha pasado más de una vez en la vida lo mismo, pero he sacado fuerzas y he seguido, y ahora me siento orgulloso de haberlo hecho".

Tras la conversación con su padre y los ánimos del presentador, la concursante parecía haber cambiado de opinión: “Gracias Jorge. Si va a peor… Me voy a dar una semana. Voy a ver qué tal me encuentro”, decía. Pero pronto comenzaba a dudar una vez más.

Katerina vuelve a la Palapa