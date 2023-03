Jaime Nava se convierte en el primer expulsado de ‘Supervivientes’ y discute con Adara en la Palapa antes de marcharse: "Juro que yo no soy así"

“Hay algunas personas con las que he podido conectar mucho más. Con las personas con las que no he podido conectar, que ha sido bastante difícil, no podéis pensar lo que pensáis de cómo soy, porque no es así. Pensáis que soy chulo, prepotente, pero os juro que no es así”, decía. Ha sido entonces cuando Jorge Javier le ha pedido que desvelara a quién se dirigía.