Ginés descubre lo que es el poliamor y habla abiertamente sobre las infidelidades: "Es lo que yo estaba haciendo"

El rey de los bocadillos XXL habla con sus compañeros en 'Playa Fatal' y cuando sale el tema de las infidelidades. "Cuando se casó no era infiel", dice Arelys hablando sobre Ginés. "Este, yo creo desde que se casó", dice Alma Bollo. "No, pero después pequé" , reconoce Ginés.

"Por eso es mejor el poliamor y acabáis antes", le dice Jonan, pero Ginés no entiende nada de este término y su compañero le explica a lo que se refiere: "Así te lías con gente y no pasa nada con tu pareja" . "Y tu mujer no se enfada ni tu te enfadas si tu mujer lo hace", añade la hija de Raquel Bollo. Y a Ginés le queda claro: "Ah, entonces es lo que estaba haciendo yo, el poliamor".

"Es que soy muy cariñoso y no soy asqueroso, esa es la esencia del sexo. Igual que aquí, ¿no me como los bichos? Pues en lo otro me lo como todo igual hay que comer todo, como te quedes muerto no tienes arte", les cuenta Ginés a sus compañeros mientras hablan de este tema.