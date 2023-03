Isa Pantoja confiesa cómo es la convivencia con Asraf en casa: "Hace mucho todo y por mí genial"

"Todos tienen su opinión, aunque no hayan convivido con ellos, saben por dónde van los tiros", dice Isa Pantoja sobre que su pareja opine de lo que ocurre en la isla y se muestra expectante con la bronca que se va a ver esta noche de Asraf y Sergio Garrido: "Tengo preocupación porque desde primera hora he visto mucho 'hate' con Asraf, no me gusta que por algo que pase ya le vaya a perjudicar todo lo bueno que ha hecho".