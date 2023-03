La emocionante conversación entre Adara y Manuel sobre sus hijos: "Cuando la vi, me cambió la vida"

"Yo hay veces que caigo rendido, pero normalmente no suelo echar siesta. Muchas veces me siento en el sillón con la niña en brazos y se me cae la cabeza. Me coge el móvil, cunado vuelve me al voy a encontrar, grande y grande. Es muy bruta, las piernas, así como muy gordas, el culo…", contaba el hijo de Raquel Bollo. "¿La madre es así?", preguntaba la exconcursante de 'Gran Hermano'.