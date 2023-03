Isa P defiende a Asraf tras fallar una canción de Isabel Pantoja: "Los jóvenes no escuchan ese estilo"

De las arcadas de Adara en directo a Asraf fallando una canción de Isabel Pantoja: vuelve uno de los juegos más divertidos de 'Supervivientes'

Isa Pantoja ha salido en defensa de su prometido y ha confesado que cree que ella tampoco hubiera reconocido la canción

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha revelado que Asraf Beno apenas escucha la música de Isabel Pantoja

Por más que lo intentó Arelys, esforzándose por cantar más fuerte y más claro dentro de lo posible al tener la cabeza dentro del agua, Asraf Beno no fue capaz de adivinar la canción en el juego de recompensa. Se trataba de 'Se me enamora el alma', uno de los temas más conocidos de su suegra, Isabel Pantoja; que no le vino a la mente en ningún momento, ni siquiera cuando Laura Madrueño le dio tres pistas que le podían ayudar mucho.

"El salto más visto", "¡Ay, cómo dobla la esquina!" y "La leña arde" fueron las tres pistas que la presentadora le dio al hermano de Anuar Beno, que se lamentó muchísimo al conocer la respuesta correcta. "Me van a matar. Aquí se te olvida todo", comentó el concursante, que le pidió perdón a su novia, Isa Pantoja, que no se ha mostrado nada enfadada ni sorprendida y que, incluso, ha salido en su defensa en Twitter.

"La pista del salto más visto era evidente vamos, ¡lo de la leña ya no tanto!", ha comentado Isa P, que ha confesado que no está segura de que ella hubiera adivinado la canción de su madre: "No sé si yo hubiera acertado la canción porque no se escuchaba nada bien, pero estos juegos aunque no ganen pues hacen reír por lo menos".