Los abuelos de Alma Bollo y Manuel se sinceran sobre Katerina: "¿Iriais de boda a Moscú?"

Jorge Javier les ha sacado el tema sobre el buen 'feeling' que tienen Manuel Cortés y Katerina desde que empezó el programa. "Me parece a mí que ha habido algo", ha dicho Fernando y Jorge Javier le ha preguntado a ambos si se ven yendo a Moscú para estar en la boda ortodoxa que podría darse entre su nieto y la rusa. "Yo no", ha contestado muy rotunda María Dolores. "¿A Moscú me vas a mandar?", le ha preguntado el abuelo de los supervivientes.