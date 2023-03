Sylvia Pantoja arremete contra Patricia Donoso y Raquel Mosquera: "No soporto la estupidez"

"Espero que a Patricia 'que oxo' como dirían los mexicanos, Jorge Javier le dé una buena reprimenda como le dio a las Azúcar Moreno, dos artistas enormes y esta última es... Mejor me callo, no aportó nada, no soporto la estupidez ni superficialidad", ha comentado la prima de Anabel Pantoja sobre la autodenominada 'Duquesa de Sealand'.