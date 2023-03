Gabriela Arrocet se desahoga sobre la familia Campos y suelta el bombazo sobre Bigote: "Mi padre tiene novia"

Gabriela Arrocet no se ha cortado en nada al hablar de María Teresa Campos y su familia y muchas cosas que han vivido durante la relación con Edmundo, su padre. Ella asegura no tener palabras malas para la mítica presentadora de televisión, pero si para sus hijas, aunque lo que nadie se esperaba es que contase una noticia que no se sabía de su padre, que tiene una nueva pareja.