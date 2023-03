Raquel Mosquera y Gema Aldón se enzarzan en directo: "Se cree la dueña de la isla"

Raquel Mosquera y Gema Aldón no consiguen hacer buenas migas. La peluquera y la hija de la diseñadora no dejan de discutir por las tareas de la playa. Todo comenzó por una sartén que la viuda de Pedro Carrasco dejó con agua en al orilla de la playa para ablandarla. "Tú me recalcaste a mí que se me olvido la esterilla, pues yo te recalco que se te ha olvidado la sartén", le decía Gema.