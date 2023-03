El mensaje que envió Adara a Isa Pantoja: “Fue en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradezco”

Ion Aramendi ha preguntado tras ver las imágenes de la buena relación entre ellos a Isa Pantoja si pensaba que se iban a llevar tan bien. A lo que ella ha explicado: "He hablado con ella un par de veces por Instagram, no la conozco en persona, cuando fue no le dije que iba a Asraf le dije que se lo iba a pasar muy bien y dalo todo. Realmente lo que le dije a Asraf de Adara es que era una gran persona. Me envió un mensaje muy bonito en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradecí mucho".