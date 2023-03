Sergio Garrido se despide de Honduras emocionado al convertirse en el primer expulsado definitivo de 'Supervivientes': "La experiencia se me ha hecho un poco grande"

Ion Aramendi ha sido el que les ha comunicado la decisión. Primero ha dado el nombre de uno de los salvados por la audiencia en 'Conexión Honduras' y ha sido el de Artùr Dainese , que se ha mostrado muy emocionado por seguir en el concurso y ha mandado un mensaje a su familia, tras celebrarlo con sus otros dos compañeros: "No tengo palabras, la gente me quiere y yo quiero estar más, que me conozcan más . Saludos a mi madre y a mi familia, gracias para todos".

"Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa, estos dos se merecen estar aquí. Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia", ha entonado el paparazzi al conocer la decisión, entre lágrimas. Y ha asegurado que se lleva a España amigos, aunque le ha dado mucha pena no poder conocerles del todo a todos y que "la experiencia se le ha hecho un poco grande" porque antes de entrar pensaba que no iba a llegar a ser tan duro. Con estas palabras y un fuerte abrazo a sus dos compañeros, entre cantos y bailes, ha cogido sus cosas y se ha subido a la barca para poner rumbo a casa.