Gema Aldón amenaza con abandonar y las palabras de aliento de su madre hacen que se quede en el concurso: "Sigue adelante por ti y por tu hija"

Gema Aldón tiene dolor en un codo y quiere abandonar el concurso por este motivo, pero termina quedándose

Ana María Aldón habla con su hija y este impulso hace que la superviviente quiera seguir en Honduras

Ana María Aldón se mostraba emocionada la pasada gala con la actuación de Gema en la prueba de líder: "Mi niña no es normal"

Gema Aldón ha dado la sorpresa de la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y es que ha asegurado querer abandonar la aventura por una dolencia que tiene en el codo. La superviviente lo tenía claro, Ion Aramendi le ha recordado las consecuencias que había si se volvía a España por decisión propia y el programa ha querido que su madre Ana María Aldón le de un chute de energía para intentar que la concursante cambiase de opinión.

Gema Aldón empieza el programa con la clara idea de abandonar 'Supervivientes'

Gema ha llegado muy decidida al juego de recompensa acompañada de su saco para comunicar que se volvía a España. "Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo, se me inflama mucho y es insoportable. He tenido una hija y a mí no me ha dolido tanto parir como lo que me está doliendo este codo", ha dicho Gema a Ion Aramendi. "Después de tres días con este dolor, creo que mi concurso ha llegado a su fin. Ni puedo más físicamente ni psicológicamente", ha añadido.

Ion Aramendi ha explicado después lo que ha ocurrido en las últimas horas: "Ayer, el equipo médico intentó ponerte un tratamiento para tus dolencias, pero tú lo rechazaste de manera radical. Hoy, has aceptado el tratamiento y tardará en hacer efecto. Nosotros hacemos caso al equipo médico y lo que nos ha dicho es que puedes seguir en la playa y que ellos te van a seguir observando para ver cómo vas evolucionando. No hay razones que aconsejen tu evacuación y deberías continuar con el tratamiento, las recomendaciones del equipo médico y con tu concurso".

"Si tú quieres seguir abandonando, estás en tu derecho, pero eso significaría que deberás hacer frente a todas las consecuencias de tu abandono", le ha explicado el presentador. Y ella se ha mostrado muy agradecida al equipo médico por su atención, pese a su rechazo con el tratamiento, pero ha explicado que "le tiene mucho pánico a las agujas" y tras pasar muy mala noche terminó decidiendo que sí se trataba: "Me dicen que en tres o cuatro días mi codo estará mejor, pero no puedo pasar ni un día más en esa esterilla con estos dolores terribles. Se que tengo que hacer frente a muchas cosas si rechazo, pero voy a hacer frente y me voy a ir a España".

Con estas rotundas palabras de Gema Aldón se ha cerrado la conexión para que pudiera pensar con tranquilidad. Cuando ha vuelto a entrar en directo, entre lágrimas ha afirmado estar acordándose mucho de las palabras que le dijo antes de entrar al concurso. Y lo que no sabía es que iba a poder escucharla en directo.

Ana María Aldón habla con su hija en directo: "Cuenta hasta diez y sigue adelante"

Ana María Aldón ha querido mandarle todo el ánimo a su hija: "Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también".

Además, ha querido decir que todas sus preocupaciones "están bajo control" y recordarle todo por lo que está en Honduras: "Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción porque eso te va a frustrar tus sueños. Aférrate a lo que te dije, no puedes abandonar, tú puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España".