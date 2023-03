Sergio Garrido disfruta de una refrescante ducha y de una suculenta merienda al volver a la civilización: "Me emociono y todo"

Sergio Garrido es el primer expulsado oficial de 'Supervivientes 2023'. El concursante ha regresado a la civilización y lo primero que ha hecho ha sido disfrutar de una ducha bien relajante. "Un mes sin ducharme, un mes sin agua caliente, me emociono y todo. Yo no sé que va a pasar por mi cuerpo cunado note el agua calentita", decía muy contento.

El paparazzi se ha enjabonado el pelo mientras cantaba y ha asegurado que se trataba de una sensación maravillosa. " Jaboncito del bueno , me muero, lo adoro, me voy a duchar diez veces más", dejaba claro.

Además ha dejado claro con quién compartiría su merienda y con quién no. "La compartiría con Mosquera, Arias, Jonan y Bosco. No daría nada a Asraf, no me gusto cómo se portó conmigo, a Adara tampoco", cuenta.