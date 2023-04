Adara Molinero recuerda entre lágrimas los años en los que no se habló con su hermano y él reacciona en plató: "Me tiembla hasta la voz"

“Pero además por tonterías . Tuvo una infancia como cualquier niño rebelde, estuvimos muchos años sin hablarnos. Una cosa lleva a la otra, no te hablas, se deja pasar el tiempo y de repente han pasado cinco o seis años y te das cuenta de que has perdido el tiempo pudiendo haber vivido un montón de cosas”, continuaba sin poder contener las lágrimas.

La superviviente asegura que recordar aquellos tiempos en los que no hablaban le “duele mucho”: “Si alguien me ve y tiene un hermano con el que no se habla, ojalá no pierdan ese tiempo”.